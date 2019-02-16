Порошенко и Меркель обсудили санкции за Азов

Президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 16 февраля, провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Президент Украины отметил важность усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются как в России, так и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Стороны скоординировали действия с целью введения "Азовского пакета" санкций.

Кроме того, одной из важных тем переговоров стал вопрос предотвращения российскому вмешательству в президентские выборы в Украине.

Как известно, в ходе визита в Мюнхен также ожидаются встречи Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом, спецпредставителем Госдепартамента по Украине Курто Волкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Накануне Порошенко сообщил, что на следующей недели Евросоюз может принять "азовский пакет" антироссийских санкций, если РФ не освободит украинских моряков и не обеспечит свободу судоходства в Керченском проливе.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС утвердил персональные санкции по Азову. Сообщалось, что санкции затронут восемь россиян.

В МИД РФ считают, что в Евросоюзе хотят ввести новые санкции из-за ситуации в Керченском проливе необоснованно.

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Источник: korrespondent.net