Украина оказалась хуже соседей по качеству жизни

Украина заняла 62 место в исследовании “Качество жизни стран-2019” (Quality of Life Index for Country 2019), который каждый год составляет сервис Numbeo, оказавшись ниже всех соседних стран.

Согласно исследованию, первые три места в рейтинге качества жизни заняли: Дания, Швейцария и Финляндия. Германия на 8-м, в свою очередь, Япония и США - на 12-м и 13-м местах соответственно, а последнее, 71-е место осталось за Египтом.

Беларусь в рейтинге 2019 года занимает 37-е место. Для сравнения: соседняя Литва оказалась на 29-м, Латвия - на 34-м, а Польша - на 35-м месте.

В то же время Россия и Украина существенно отстают от Беларуси. Первая заняла 59-е место, а наша страна - 62-е.

Ранее Корреспондент.net разбирался, почему Киев в рейтинге комфортности городов мира издания Economist в наибольшей степени ухудшил свои показатели за последние пять лет.

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Источник: korrespondent.net