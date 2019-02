''Желтые жилеты'' снова протестуют во Франции

В Париже в субботу, 16 февраля, проходит 14-я по счету акция протеста "желтых жилетов". Протестующие перекрыли Елисейские поля. Об этом сообщает BFMTV.

В районе Триумфальной арки в центре французской столице собрались сотни людей.

Столкновений протестующих и полиции пока не зафиксировано.

The procession of #Giletsjaunes President Wilson's street in #Havre #France #Yellowvests #Acte14 pic.twitter.com/28OV9oqaZ9

Breakfast organized by #Giletsjaunes in #Havre this #16fevrier since 9 am before a parade scheduled from 10h #Yellowvests #Francepic.twitter.com/k30ZIEl97e