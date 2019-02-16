Лента RSS
Подписаться на ленту
16 февраля 2019, суббота, 18:01
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
16. 02. 2019

Под Одессой два авто переехали велосипедиста

В населенном пункте Белолесье Одесской области в пятницу, 15 февраля, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и велосипедиста. Об этом информирует пресс-служба полиции региона.

Отмечается, что водитель Hyundai наехал на велосипедиста, после чего пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его переехал Ford. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте инцидента.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой два авто переехали велосипедиста

Ранее в Берегово полицейское авто сбило велосипедиста.

Также сообщалось, что во Львовской области столкнулись велосипедист и мотоциклист. Оба мужчины от полученных травм скончались на месте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.