В населенном пункте Белолесье Одесской области в пятницу, 15 февраля, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и велосипедиста. Об этом информирует пресс-служба полиции региона.

Отмечается, что водитель Hyundai наехал на велосипедиста, после чего пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его переехал Ford. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте инцидента.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой два авто переехали велосипедиста

Ранее в Берегово полицейское авто сбило велосипедиста.

Также сообщалось, что во Львовской области столкнулись велосипедист и мотоциклист. Оба мужчины от полученных травм скончались на месте.

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Источник: korrespondent.net