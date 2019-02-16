В населенном пункте Белолесье Одесской области в пятницу, 15 февраля, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и велосипедиста. Об этом информирует пресс-служба полиции региона.
Отмечается, что водитель Hyundai наехал на велосипедиста, после чего пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его переехал Ford. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте инцидента.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Cмотрите фотогалерею: Под Одессой два авто переехали велосипедиста
Ранее в Берегово полицейское авто сбило велосипедиста.
Также сообщалось, что во Львовской области столкнулись велосипедист и мотоциклист. Оба мужчины от полученных травм скончались на месте.
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Источник: korrespondent.net
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