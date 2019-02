В Албании проходят массовые протесты

В Албании на антиправительственном митинге произошли столкновения между тысячами сторонников албанской оппозиции и полицией. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает AP.

Отмечается, что оппозиция собрала митинг против коррумпированности и неефективности кабинета министров.

Сторонники оппозиции под руководством Демократической партии прорвались через полицейские ряды, пытаясь войти в здание премьер-министра Эдди Рамы.

Полиция остановила протестующих слезоточивым газом и водяными пушками.

Также сообщается, что машины скорой помощи забрали нескольких пострадавших.

Opposition protest in front of the Prime Minister Office turns violent. Protesters throw objects at police and try to enter the building #Tirana #Albania pic.twitter.com/fGtWdEobHC