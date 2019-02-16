Лента RSS
Подписаться на ленту
16 февраля 2019, суббота, 17:53
+2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
16. 02. 2019

Украина изучит евроинтеграционный опыт Черногории

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко провел встречу с лидером Черногории Мило Джукановичем по интеграции в Европейский союз. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, европейского сотрудничества и взаимодействия в международных организациях.

Кроме того, президенты согласились с необходимостью активизации диалога, а также обсудили перспективные сферы сотрудничества, в частности по изучению евроинтеграционного опыта Черногории, в том числе по адаптации национального законодательства к стандартам ЕС.

Порошенко также пригласил Джукановича посетить с визитом Украину.

Cмотрите фотогалерею: Украина изучит евроинтеграционный опыт Черногории

Напомним, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Петр Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Накануне Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили пути усиления сотрудничества Украины с Альянсом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.