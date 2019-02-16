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16. 02. 2019

В Донецкой области произошел взрыв в пятиэтажке

В Славянске Донецкой области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Установлено, что в квартире на 3 этаже произошел взрыв бытового газа.

В результате инцидента пострадал мужчина 1947 года рождения. Его госпитализировали в ожоговое отделение Краматорской городской больницы №3.

По предварительным данным, утечка бытового газа произошла в результате разгерметизации.

Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области произошел взрыв в пятиэтажке

Напомним, 5 января в жилом доме в Мариуполе произошел взрыв, погибли два человека. По данным полиции, сотрудник СБУ со своим товарищем на кухне попытались разобрать гранату. В этот момент боеприпас сдетонировал.

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Источник: korrespondent.net

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