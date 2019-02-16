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16. 02. 2019

Путин и Макрон по телефону обсудили Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили Украину. Об этом в субботу, 16 февраля, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

Отмечается, что президенты обсуждали украинский вопрос. Подробностей пока нет.

Путин и Макрон также говорили о ситуации в Сирии, о переговорах с Ираном и Турцией в контексте сирийского вопроса. 

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Источник: korrespondent.net

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