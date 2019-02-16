Группа неизвестных в пятницу, 15 февраля, подожгла дверь в Свято-Вознесенском храме Украинской православной церкви в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-центр Управления Нацполиции в Кривом Роге на своей странице в соцсети Facebook.

Пострадали входные двери, далее огонь не распространился.

Полиция Кривого Рога по факту попытки поджога церкви начала досудебное расследование.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге подожгли дверь храма

Ранее в Запорожье совершили поджог и осквернили храм в честь преподобного Алексея Карпаторусского Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также сообщалось, что в Одессе неизвестные совершили попытку поджога колокольни храма иконы Божией Матери Призри на смирение.

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Источник: korrespondent.net