В Житомире нашли убитыми мать и дочь

В Житомире произошло двойное убийство, правоохранители разыскивают подозреваемого. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает пресс-служба полиции.

По данным ведомства, утром в полицию поступило сообщение о конфликте в частном домовладении областного центра. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили в доме тела двух женщин со следами насильственной смерти.

Предварительно установлено, что в доме проживали 41-летняя женщина со своей 21-летней дочерью. У них возник конфликт с неизвестным мужчиной.

Правоохранители разыскивают 26-летнего молодого человека - Василия Григорьевича Подорожного, жителя Житомира, знакомого убитой девушки. Полицейские предполагают, что он может быть причастен к убийству. Его приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы русые. На подбородке имеет родимое пятно. Был одет в темную одежду, при себе может иметь рюкзак темно-серого цвета.

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Напомним, в Кропивницком вечером 14 февраля убили женщину.

Также сообщалось, что в Житомирской области нашли привязанный к дереву труп.

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Источник: korrespondent.net