В США столкнулись 47 авто: есть жертвы

На автомагистрали возле американского города Канзас-Сити столкнулись по меньшей мере 47 автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще семь получили ранения. Об этом в субботу, 16 февраля, пишет New York Post.

В ДТП попали легковые авто, грузовики и тракторные прицепы.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG