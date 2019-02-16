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16. 02. 2019

На Донбассе ранен военный

С начала суток до 18:00 сепаратисты дважды обстреляли силы Операции объединенных сил на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщается на странице штаба ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 сепаратисты два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток. Противник из гранатометов различных систем и стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около населенного пункта Авдеевка.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - отметили в штабе.

В полосе оперативно-тактической группировки Север обстрелов с начала суток не фиксировалось.

Как сообщалось, 16 февраля возле поселка Пески Донецкой области при разминировании схрона с боеприпасами прогремел взрыв, погиб сотрудник ГСЧС.

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Источник: korrespondent.net

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