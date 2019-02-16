При взрыве боеприпасов на Донбассе в субботу, 16 февраля, погиб начальник караула 75 ГПСЧ Новогродовки, капитан службы гражданской защиты Олег Анатольевич Моргун, 1971 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

По данным ведомcтва, трагедия случилась в 17:45 вблизи поселка Первомайское Ясиноватского района.

В полиции Донецкой области сообщили, что среди раненых - работник полиции ГУНП в Киеве из состава сил операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, - 21 год.

Cмотрите фотогалерею: Гибель сапера на Донбассе: появились подробности

Как сообщалось, 16 февраля сепаратисты дважды обстреляли силы Операции объединенных сил на Донбассе. Ранен один украинский военнослужащий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net