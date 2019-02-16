На побережье в Черноморске Одесской области обнаружили два противотанковых гранатомета в крайне опасном состоянии. Об этом в субботу, 16 февраля, информирует пресс-служба полиции области.
Местные жители рассказали полиции, что нашли на территории яхт-клуба среди руин зданий, поврежденных сдвигом береговой линии, подозрительный предмет. На место приехала следственно-оперативная группа Черноморского отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления Национальной полиции.
Находка оказалась противотанковым гранатометом РПГ-18. В полиции заявили, что оружие было в состоянии, представляющем угрозу для жизни людей.
Неподалеку взрывотехники нашли еще один такой же гранатомет. Он лежал в воде у берега.
Полицейские обезвредили оба гранатомета, вывезли их в безлюдное место и уничтожили.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах оружие оказалось на побережье.
Cмотрите фотогалерею: В Черноморске на побережье обнаружили гранатометы
Ранее в Днепре в одном из заброшенных зданий нашли два гранатомета и боеприпасы.
Также сообщалось, что в Хмельницкой области в кустах нашли три полиэтиленовых мешка с гранатами.
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Источник: korrespondent.net
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