На побережье в Черноморске Одесской области обнаружили два противотанковых гранатомета в крайне опасном состоянии. Об этом в субботу, 16 февраля, информирует пресс-служба полиции области.

Местные жители рассказали полиции, что нашли на территории яхт-клуба среди руин зданий, поврежденных сдвигом береговой линии, подозрительный предмет. На место приехала следственно-оперативная группа Черноморского отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления Национальной полиции.

Находка оказалась противотанковым гранатометом РПГ-18. В полиции заявили, что оружие было в состоянии, представляющем угрозу для жизни людей.

Неподалеку взрывотехники нашли еще один такой же гранатомет. Он лежал в воде у берега.

Полицейские обезвредили оба гранатомета, вывезли их в безлюдное место и уничтожили.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах оружие оказалось на побережье.

Cмотрите фотогалерею: В Черноморске на побережье обнаружили гранатометы

Ранее в Днепре в одном из заброшенных зданий нашли два гранатомета и боеприпасы.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области в кустах нашли три полиэтиленовых мешка с гранатами.

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Источник: korrespondent.net