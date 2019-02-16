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16. 02. 2019

Протесты в Париже: более 20 задержанных

В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали 23 человека, которые в субботу, 16 февраля, принимали участие в акциях протеста "желтых жилетов". Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные полиции.

По данным СМИ, на улицы французских городов вышли 10,2 тысячи активистов, из которых три тысячи протестовали в Париже.

Правоохранителям вновь пришлось применять гранаты со слезоточивым газом против протестующих. Отмечается, что "желтые жилеты" время от времени начинали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Париже: более 20 задержанных

Напомним, масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Позже протестующие выдвинули и другие социальные требования.

Акции протеста проходят каждую субботу и зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным СМИ, за более чем два месяца протестных акций ранения получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

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Источник: korrespondent.net

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