В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов

В канадской провинции Манитоба 37 вагонов товарного состава, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов, сообщает телеканал CBC.



Авария произошла в 300 км к северо-западу от Виннипега недалеко от деревни Сент-Лазар. В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Пострадавших нет.



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Напомним, в прошлом году в США поезд, перевозивший песок и соевое масло, рухнул с моста в реку. В результате аварии в воде оказалось 20 вагонов.

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Источник: korrespondent.net