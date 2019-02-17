Лента RSS
Подписаться на ленту
17 февраля 2019, воскресенье, 03:16
+4°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
17. 02. 2019

Корабль-невидимка пополнил флот США


В состав Военно-морских сил (ВМС) США в субботу, 16 февраля, официально вошел корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), который оснащен технологией снижения заметности (стелс).

Это уже пятнадцатый корабль этого класса, всего же планируется поставить в военно-морские силы США 34 таких корабля.

Судно приписано к городу Сан-Диего. Торжественная церемония, приуроченная к началу эксплуатации корабля, прошла в калифорнийском Сан-Франциско.

На самом дорогом авианосце США обнаружили проблемы с катапультами

Ранее стало известно, что ВМС США пополнил ракетный эсминец новейшего поколения Майкл Монсур (Michael Monsoor (DDG 1001), который почти незаметен для радаров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.