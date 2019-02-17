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17. 02. 2019

В ЕС рассказали о новых санкциях против России


Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут направлены в отношении конкретных лиц. Об этом заявила в субботу, 16 февраля, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
 
"Речь идет о "мягких санкциях", то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц. Дело направлено, например, на осложнение процедуры получения визы или отказ в выдаче визы", – рассказала дипломат.
 
Глава МИД Австрии отметила, что этот вопрос обсуждался на уровне послов ЕС. "Мы их (санкции – ред.) поддержим", – подчеркнула Кнайсль.

В России оценили влияние от новых санкций США
 
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net

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