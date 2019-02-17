Лента RSS
Подписаться на ленту
17 февраля 2019, воскресенье, 06:21
+3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
17. 02. 2019

Пресс-секретарь Госдепа отказалась представлять США в ООН


Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.
 
В заявлении Нойерт отмечает, что сняла свою кандидатуру из-за последних двух месяцев, "измотавших ее семью". Она подчеркнула, что отказа от должности постпреда США в ООН сделан "в лучших интересах ее близких".
 
Напомним, в декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил, что выдвинет Нойерт на пост постпреда США при ООН. Кандидатуру должен был утвердить Сенат.
 
Нойерт, в свою очередь, заявила, что с нетерпением ждет начала работы и ожидает возможности "продвигать интересы американского народа".
 
С 1 января интересы США при ООН временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.