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17. 02. 2019

"Желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль в Лионе


В французском Лионе участники протестного движения "желтые жилеты"  напали на полицейский автомобиль, сообщает BFMTV в субботу, 16 февраля.
 
Протестующие кидали предметы в полицейскую машину, которая двигалась в пробке. Также один из активистов запрыгнуть на капот автомобиля.
 
По данным СМИ, в полицейской машине находились два человека. Вела автомобиль девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.
 
В Париже одному из протестующих оторвало руку
 
Ранее сообщалось, что во время протестов "желтых жилетов" во Франции были задержаны 23 человека.

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Источник: korrespondent.net

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