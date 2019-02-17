Итоги 16.02: Отбор на Евровидение и требование МВФ



Определились все финалисты национального отбора на Евровидение-2019

В Украине прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019. По результатам оценок жюри и голосованию телезрителей, в финал национального отбора вышли Freedom jazz, ANNA MARIA и KAZKA.

В США столкнулись 47 автомобилей

На автомагистрали возле американского города Канзас-Сити столкнулись по меньшей мере 47 автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще семь получили ранения. Масштабное ДТП произошло из-за скользкой дороги.

В МВФ назвали главное требование к Украине

Международный валютный фонд выступает за более глубокие структурные реформы в Украине для повышения уровня жизни в стране. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагар.

Она подчеркнула необходимость для Украины сохранить успехи, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности, а также продолжить более глубокие структурные реформы, необходимые для достижения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни людей.

Мать Децла назвала причину смерти рэпера

Мать 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, Ирина Толмацкая в эфире российского Первого канала рассказала, почему умер ее сын. "Причина смерти – перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога", – сказала она.

Украине потребуется 50 лет, чтобы экономически догнать Польшу

Экономика Украины после падения 2014 года стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста. При этом стране понадобится 50 лет для достижения текущего экономического уровня Польши, заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Это, конечно, для нас слишком длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее", – отметила глава Минфоина.

Американский флот США пополнился кораблем-невидимкой

В состав Военно-морских сил (ВМС) США официально вошел корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), который оснащен технологией снижения заметности (стелс). Это уже пятнадцатый корабль этого класса, всего же планируется поставить в военно-морские силы США 34 таких корабля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net