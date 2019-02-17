В Донецкой области два человека погибли во время пожара

В селе Новоселидово Марьинского района Донецкой области произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 17 февраля.

"В 1:54 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Центральная в селе Новоселидове Марьинского района Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда", – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме.

"Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили погибших мужчину и женщину. Пожар был локализован в 02:40 и ликвидирован в 03:40", – добавили в ГСЧС.

Огонь тушили семь человек и две единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, из-за пожара в супермаркете в Бориспольском районе Киевской области дотла сгорели несколько квартир. Огонь из магазина на первом этаже здания перекинулся на жилую часть.

Также сообщалось, что в Днепре неизвестные бросили в кафе с посетителями две бутылки с горючей смесью. Тогда пострадали три человека.

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Источник: korrespondent.net