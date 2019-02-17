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17. 02. 2019

Самолеты США с гуманитаркой для Венесуэлы прибыли в Колумбию

Три военно-транспортных самолета США с гуманитарной помощью для Венесуэлы приземлились в приграничном колумбийском городе Кукута. Об этом в воскресенье, 17 февряла, сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на странице в в Twitter.

"Наша борьба продолжает приносить плоды. Три самолета из США прибыли сегодня в Кукуту с гуманитарной помощью для более чем 25 тыcяч венесуэльцев. Мы высоко ценим эту поддержку", – написал он.

Гуайдо также призвал граждан Венесуэлы выйти на улицы 23 февраля в поддержку инициативы о доставке гуманитарной помощи.

¡Nuestra lucha sigue dando resultados!

Hoy llegaron a Cúcuta tres aviones provenientes de Estados Unidos con ayuda humanitaria para más de 25 mil venezolanos.

Agradecemos inmensamente todo el apoyo. Venezuela se manifestará en las calles este #23F. #23FTodaVzlaEnLaCalle pic.twitter.com/qPLdjpSx25

— Juan Guaidó (@jguaido) 17 февраля 2019 г.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай.

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Источник: korrespondent.net

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