В Париже эвакуировали 1600 человек из бомбы времен Второй мировой

На северо-востоке Парижа эвакуированы около 1600 человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго в своем Twitter в воскресенье, 17 февраля.

"По причине разминирования бомбы Второй мировой войны 1600 человек были эвакуированы из квартала Ла Шапель. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района", – отметила Идальго.

Все эвакуированные размещены в муниципальных зданиях и спортзалах.

Бомбу обнаружили 4 февраля. Ее планируют взорвать на стройплощадке в пригородном квартале Сен-Дени. В районе прервано железнодорожное и автомобильное движение, создан периметр безопасности.

Ранее в одном из кварталов немецкого города Франкфурт-на-Майне нашли 125-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. В связи с находкой были эвакуированы около 16 тысяч человек.

Также в Польше эвакуировали две тысячи человек из-за трех бомб времен Второй мировой. Каждая из них весила почти по 300 килограммов.

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Источник: korrespondent.net