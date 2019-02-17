КНДР тайно развивает ядерную программу – ООН

Власти Северной Кореи продолжают тайно развивать свою ракетно-ядерную программу. Ведется сборка и тестирование баллистических ракет и используется ядерный центр в Йонбене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад специальной комиссии ООН в воскресенье, 17 февраля.

В документе подчеркивается, что КНДР "использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет". При этом все используемые в этих целях гражданские объекты расположены вблизи железнодорожных и транспортных маршрутов, по которым раньше осуществлялось перемещение составных частей северокорейских ракет, включая межконтинентальные баллистические Хвасон-15.

Комиссия ООН, которая призвана следить за исполнением Пхеньяном соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, в своем докладе также подчеркивает, что Пхеньян продолжает использование и развитие ядерного центра в Йонбене.

Напомним, в июне 2018 года состоялся исторический саммит президента США и лидера КНДР в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Позже СМИ сообщали, что КНДР продолжает вести разработки ракетных вооружений, несмотря на официальные заявления об их прекращении.

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Источник: korrespondent.net