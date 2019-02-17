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17. 02. 2019

Украинские пограничники отказались от взяток в $900 и 10 тысяч рублей

В течение минувших суток иностранцы дважды пытались предложить взятку украинским пограничникам. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 17 февраля.

Так, в киевском аэропорту Борисполь гражданин Нигерии предложил пограничнику 900 долларов за незаконное пересечение границы. Правоохранитель от денег отказался.

Другую попытку предложения взятки зафиксировали пограничники Сумского отряда в пункте пропуска Бачевск.

"Супруги – граждане Молдовы, попытались дать взятку в размере 10 тысяч российских рублей пограничному наряду за непривлечение их к уголовной ответственности. Как выяснилось, в паспортах путешествующих мужчины и женщины, пограничники обнаружили поддельные отметки Госпогранслужбы о пересечении границы Украины", – говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям о подделке документов, печатей, штампов и бланков (ст. 358 УК Украины) и предложение взятки (ст. 369). Граждан Молдовы передано сотрудникам компетентных органов.

Cмотрите фотогалерею: Украинские пограничники отказались от взяток в $900 и 10 тысяч рублей

Ранее в аэропорту Борисполь сотрудница Госпогранслужбы старший лейтенант Екатерина Остимчук три раза за день отказалась от предложенных взяток на общую сумму 1300 долларов.

А на Закарпатье пограничник попытался съесть 200 долларов взятки, которые он получил за помощь в контрабанде сигарет.

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Источник: korrespondent.net

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