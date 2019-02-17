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17. 02. 2019

В Дании полиция объявила в розыск кенгуру

Полиция датского региона Южный Ютланд разыскивает сбежавшего из частного дома кенгуру. Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter в воскресенье, 17 февраля.

"Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что животное оказалось на свободе вечером в субботу.

Ранее возле городка Киршлаг на севере Австрии местные жители заметили в лесу кенгуру. Некоторые даже смогли его снять на видео.

Также сообщалось, что в Австралии умер 12-летний кенгуру Роджер, ставший звездой соцсетей из-за чрезвычайно развитых мышц.

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Источник: korrespondent.net

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