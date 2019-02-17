Россия ждет итогов выборов в Украине – Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Минские соглашения не работают должным образом, потому что Россия не заинтересована в их имплементации и не намерена предпринимать никаких действий в этом направлении до окончания выборов в Украине. Об этом он сказал в комметарии Интерфакс-Украина в ходе Мюнхенской конференции в воскресенье, 17 февраля.

По словам Волкера, Москва не проявляет интереса к его встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов (в Украине – ред.)", – сказал Волкер.

Спецпредставитель США признал, что Минские соглашения не работают должным образом, поскольку Россия отказывается их имплементировать.

Также Волкер подчеркнул, что со стороны РФ "никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу".

Напомним, для выполнения Минских соглашений на Донбассе необходимо присутствие международных сил под эгидой ООН. Об этом говорилось в совместном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложение США по поводу миссии ООН на Донбассе является неприемлемым и заверил, что "Донбасс не сдастся".

Также президент РФ Владимир Путин утверждал, что нынешние власти Украины не могут решить проблему Донбасса.

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Источник: korrespondent.net