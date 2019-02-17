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17. 02. 2019

В Украине появится новый международный аэропорт

 
Осенью 2019 года в аэропорту Белой Церкви планируется открытие международного пункта пропуска, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
 
По его словам, развитие регионального аэропорта Белая Церковь и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом.
 
"В 2018 году осуществлено 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме Белая Церковь ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год", - отметил Омелян.
 
Министр также подчеркнул, что открытие международного пункта пропуска, даст возможность выполнять из аэропорта "Белая Церковь" прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания.
 
Напомним, суммарный пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году увеличился на 24,5% и составил 20,5 миллиона человек.
 
В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку после того, как в него ударила молния.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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