Лента RSS
Подписаться на ленту
17 февраля 2019, воскресенье, 17:35
+3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
17. 02. 2019

На Донбассе ранили украинского военного

 
С начала текущих суток, 17 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр Министерства обороны.
 
"В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и в настоящее время получает необходимую помощь в одном из военных мобильных госпиталей", - отметили в ведомстве.
 
По состоянию на 12:00 враг произвел 4 прицельных обстрела позиций подразделений Объединенных сил. При этом противник использовал вооружение запрещенное Минскими соглашениями.
 
На Луганском направлении из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинских военнослужащих в районе населенного пункта Катериновка.
 
 
На Донецком направлении боевики дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного обстреляв позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и минометов калибром 82 мм.
 
Кроме того, из минометов 120-го и 82-го калибров были обстреляны украинские военные, которые выполняют боевые задачи рядом с населенным пунктом Лебединское.
 
Напомним, что 16 февраля на Донбассе погиб один боец ВСУ.
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.