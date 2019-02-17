На Донбассе ранили украинского военного

С начала текущих суток, 17 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр Министерства обороны.
"В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и в настоящее время получает необходимую помощь в одном из военных мобильных госпиталей", - отметили в ведомстве.
По состоянию на 12:00 враг произвел 4 прицельных обстрела позиций подразделений Объединенных сил. При этом противник использовал вооружение запрещенное Минскими соглашениями.
На Луганском направлении из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинских военнослужащих в районе населенного пункта Катериновка.
На Донецком направлении боевики дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного обстреляв позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и минометов калибром 82 мм.
Кроме того, из минометов 120-го и 82-го калибров были обстреляны украинские военные, которые выполняют боевые задачи рядом с населенным пунктом Лебединское.
Напомним, что 16 февраля на Донбассе погиб один боец ВСУ.