На Донбассе ранили украинского военного

На Донецком направлении боевики дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного обстреляв позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и минометов калибром 82 мм.

Кроме того, из минометов 120-го и 82-го калибров были обстреляны украинские военные, которые выполняют боевые задачи рядом с населенным пунктом Лебединское.

Напомним, что 16 февраля на Донбассе погиб один боец ВСУ.