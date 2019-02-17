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17. 02. 2019

В Париже обнаружили снаряд времен Второй мировой войны

 
На северо-востоке Парижа временно эвакуировали около 1600 человек в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.
 
"Порт-де-ла-Шапель. Из-за разминирования бомбы времен Второй мировой войны из окрестностей были эвакуированы 1600 человек. Муниципальные службы находятся рядом с жителями района", - сообщила мэр города Анне Идальго.
 
Людей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.
 
Снаряд переместили на стройплощадку под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени для дальнейшего разминирования.
 
Бомбу поместят в специальную камеру на глубине 200 метров и взорвут. 
 
Напомним, что в одном из парков Днепра нашли устаревший артиллерийский снаряд калибра 105 мм.
 
 

Источник: korrespondent.net

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