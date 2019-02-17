В Тернопольской области хакеры оповестили о радиоактивной опасности - ОГА

Начальник управления по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА Игорь Ливинский заявил, что сообщение о наличии радиоактивного загрязнения в регионе появилось в эфире Ua:Украинское радио Тернополь в 9:30 в студийной записи.

"В нем говорилось, что о загрязнении сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям. Такого управления сейчас в области вообще нет. Есть Управление по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА, и есть Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области, которым руководит Виктор Маслей", - заявил Ливинский.

"Скорее всего, это было несанкционированное вмешательство ... Управление ОГА связалось с разработчиками программы, в которой была сделана запись, и они не исключают внешнего вмешательства ... Также возможно, что был сбой в системе", - добавил он.

На данный момент, по словам Ливинского, аппаратура с помощью которой была распространена запись обесточена.

В свою очередь в UA: Украинское радио Тернополь заявили, что экстренное оповещение населения о чрезвычайных ситуациях в Тернопольской области осуществляет Управление по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА путем прерывания сигнала Общественного радио и трансляции собственной информации.

"UA: Украинское радио Тернополь автоматически ретранслирует сообщения Управления, поэтому не влияет на содержание информации или время его появления в эфире", - заявил вещатель.

"Тернопольская ОГА сообщила, что произошел сбой программного обеспечения системы оповещения, что и стало причиной запуска в эфир недостоверной информации. О причинах сбоя будет проведено служебное расследование", - отметили в компании.

Напомним, что немецкие спецслужбы фиксируют существенный рост количества и масштаба хакерских атак на жизненно важные инфраструктурные объекты страны.

Источник: korrespondent.net