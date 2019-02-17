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17. 02. 2019

В Чернобыльской зоне горит лес

 
В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Бычки произошло возгорание травяного настила на площади около 5 гектар, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
 
По данным спасателей, информация о возгорании на территории поступило в 16:40.
 
 
"Пожар травяного настила возник на площади около 5 га. К тушению привлечены 18 человек личного состава и 3 единицы техники", - сообщили в ГСЧС. 
 
В 17:55 пожар был локализован.
 
Напомним, что в Припяти сотрудники полиции задержали двух сталкеров, которые попали в зону отчуждения, не проходя через пункты пропуска.
 

Источник: korrespondent.net

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