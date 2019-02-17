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17. 02. 2019

Климкин подвел итоги Мюнхенской конференции

 
Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, по завершению Мюнхенской конференции по вопросам безопасности написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
 
"После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции много мыслей. В общем оптимистичных, но иногда, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности", - пишет министр.
 
"Очевидно, так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает", - отмечает Климкин.
 
Впрочем, по его словам, все больше становится тех, кто осознает, что "дальше так продолжаться не может - с Россией нужно что-то делать".
 
 
"А с комфортной наблюдательной позиции, этого точно не сделаешь. Окончательного ответа, что и как нужно делать пока нет. Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. Но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех", - рассказывает руководитель украинского внешнеполитического ведомства.
 
Безопасности в мире становится все меньше, а форумов по безопасности все больше, отмечает министр.
 
"С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым. Трансатлантическое сообщество и Европа еще оценят значение Украины и наш вклад в глобальную безопасность и стабильность. И мы все больше готовы это обсуждать. Это, на самом деле, для меня главный вывод нынешнего Мюнхена", - добавил он.
 
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: korrespondent.net

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