Лавров пожалел американцев из-за санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, которые "еще не поняли бесполезность санкций".

"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1, комментируя подготовку США очередного пакета санкций в отношении России.

Напомним, что 12 февраля газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Соединенные Штаты и ЕС почти завершили процесс согласования пакета новых санкций против РФ, которые будут введены из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

ЕС рассматривает исключительно персональные санкции по Азову - СМИ

Источник: korrespondent.net