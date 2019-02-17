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17. 02. 2019

Лавров пожалел американцев из-за санкций

 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, которые "еще не поняли бесполезность санкций".
 
 
"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1, комментируя подготовку США очередного пакета санкций в отношении России.
 
Напомним, что 12 февраля газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Соединенные Штаты и ЕС почти завершили процесс согласования пакета новых санкций против РФ, которые будут введены из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.
 
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Источник: korrespondent.net

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