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17. 02. 2019

В Ирландии продают остров за полтора миллиона долларов

 
В Ирландии выставили на продажу необитаемый остров, за который просят 1,4 миллиона долларов, сообщает CNN.
 
На острове есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества.
 
Общая площадь острова - 80 акров (около 0,324 квадратных километров). По словам продавца, чтобы добраться из одного конца острова в другой надо идти пешком около часа. Он расположен в 3,2 км от региона Коннемара на западе Ирландии.
 
Покупателю придется купить себе вертолет или катер, чтобы добираться на остров.
 
По данным ученых, первые поселения людей появились на острове около 3 тысяч лет назад. Расположенный там разрушенный монастырь был возведен в VII веке. Руины монастыря - церковь, алтарь и могилы - принадлежат ирландскому департаменту окружающей среды, наследия и местного самоуправления и не продаются. На острове много пресноводных озер и большое количество птиц: чаек, буревестников и других.
 
С 1969 до 1998 года остров принадлежал ирландскому поэту Ричарду Мерфи. 
 
Напомним, что британцы массово получают ирландские паспорта. Число британцев, обратившихся за ирландскими паспортами в 2018 году, удвоилось по сравнению со всем периодом решения по Brexit. 
 
 

Источник: korrespondent.net

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