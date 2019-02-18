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18. 02. 2019

Супрун разрешила ходить в школу детям с кашлем и насморком

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook, в каком случае лучше оставить больного ребенка дома, а когда это делать необязательно. 

"По рекомендации Американской академии педиатрии, насморк или кашель, продолжающиеся после перенесенной болезни, не являются помехой для посещения детсада или школы", - написала она.

Супрун уточнила, что ребенок может пойти в школу только при условии, что его осмотрел врач и разрешил посещать учебное заведение; если температура - не сбитая лекарствами - ниже 38 градусов и если ребенок активный и хорошо себя чувствует.

"Исключения  - периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк или больное горло - веская причина оставить ребенка дома", - заявила чиновница.

По словам и.о. министра, ребенок может оставаться заразным в течение двух недель после перенесенной простуды - вне зависимости от того, кашляет ли он и есть ли у него насморк или нет.

Также Супрун разъяснила, в каких случаях не стоит отпускать ребенка в школу или садик: если из-за болезни ребенок не может участвовать во всех занятиях - если он в плохом настроении, плаксивый и неактивный; при острой фазе инфекционного заболевания (температура выше 38 градусов и респираторные симптомы); если ребенок выглядит больным (плач, затрудненное дыхание или высыпания на коже).

"Собирая ребенка в детский сад или школу, будьте внимательны. Если вы не уверены, что он здоров, лучше проконсультироваться с врачом и прислушиваться к его рекомендациям", - предупредила чиновница.

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Источник: korrespondent.net

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