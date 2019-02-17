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17. 02. 2019

Представитель Ватикана возглавит Мессу в Будславе

Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер 13 марта, в шестую годовщину избрания Папы Франциска, посетит санктуарий Матери Божьей Будславской.

Представитель Ватикана возглавит в 18.00 торжественную Святую мессу перед чудотворной иконой Божией Матери, сообщает catholic.by.

Настоятель будславского прихода кс. Дмитрий Дубовик приглашает верующих принять участие в праздновании.

Будславский фестиваль пройдет в этом году 5-6 июля под девизом «Королева семей, молись за нас».

Тема фестиваля созвучна теме душепастырского года в Католической Церкви в Беларуси, который, по решению белорусского епископата, посвященный семье, как источнику радости и надежды молодежи.

Подготовка к торжествам в национальном санктуарии Матери Божьей Будславской в ​​этом году будет проходить без участия основателей и многолетних опекунов святыни отцов бернардинцев, которые завершили свою миссию в Будславе. Ответственным за подготовку к нынешнего фестиваля, который в прошлом году был внесен в репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, является новоназначенный будславский настоятель кс. Дмитрий Дубовик.

Источник: krynica.info

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