Под Минском прошло первое в Беларуси собрание салезианцев

Под Минском в поселке Боровляны 12 февраля в католическом салезианском оратории святого Доминика Савио, действующем при приходе Марии Помощи Христиан, состоялось первое общее собрание салезианцев Беларуси.

Салезианцы проанализировали свою деятельность на территории Беларуси. Участники собрания при этом сравнили результаты своей работы с пожеланиями и ожиданиями молодежи, что было сделано благодаря опросу, проведенному заранее среди молодых людей. После интенсивной дискуссии салезианцы тезисно сформулировали свой ответ на вызовы современной молодежи, который на локальном уровне должен быть сразу принят в разработку и реализован, сообщает catholic.by.

Во время встречи должное внимание было посвящено также празднованию столетнего юбилея присутствия салезианцев в Беларуси.

Источник: krynica.info