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17. 02. 2019

В Барановичах пройдут реколлекции трезвости

В Барановичах 15-17 марта в Барановичах пройдут реколлекции трезвости, организованные душепастырством трезвости католической Гродненской епархии.

Организаторы приглашают к участию всех, кого каким-то образом затрагивает или волнует проблема алкогольной, наркотической и другой зависимости. Реколлекции состоятся в доме отцов вербисты по адресу г. Барановичи, ул. Шевченко, 6. Подробная информация и запись по телефону +375 (33) 325 57 64 (Юрий Гапоник), сообщает catholic.by.

Источник: krynica.info

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