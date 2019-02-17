В Минске в день святого Валентина католические семьи устроили праздник

В Минске 14 февраля, в день святого Валентина, в кафедральном приходе Пресвятого Имени Девы Марии прошла встреча католических семей «Призванные к любви».

Девизом встречи стали слова Папы Франциска «Радость любви, которая живет в семьях, – это и радость Церкви», сообщает catholic.by.

Встреча началась святой Мессой, которую возглавил Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий. В проповеди он рассказал историю святого Валентина, который считается покровителем влюбленных, а также прізвал любить своих ближних: родителей, друзей, детей, мужа и жену, посвятить день молитве за любимых.

Продолжение встречи проходило в «дольном храме», где были подготовлены тематические зоны. Детская зона называлась «Божьи агнцы». Там дети рисовали овец, с энтузиазмом выполняли различные задания, играя с аниматорами.

У взрослых было задание построить дом із «кирпичиков». Супруги получали разноцветные карточки, на которых нужно было написать ответы на вопросы: «Что строит вашу семью? Что является для вас важным в семье?».

Участники движения «Супружеские встречи» поделились опытом семейной любви и пригласили всех желающих на реколлекции, целью которых является углубление супружеского единства и любви.

Источник: krynica.info