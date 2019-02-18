В Орше 23 февраля – «Виноградник»

В Орше 23 февраля состоится очередной католический «Виноградник» на тему «Не оглядываться назад».

Каждый любит вспоминать приятные моменты в своей истории. Но иногда этот взгляд в прошлое становится меланхолией, которая не позволяет идти вперед,– такой будет тема размышлений, сообщает catholicnews.by.

Для людей издалека есть возможность ночлега. Запись обязателен, к 21 февраля по номеру +375 (29) 5004088 (о. Александр Жерносек МІС).

Источник: krynica.info