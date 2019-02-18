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18. 02. 2019

В Орше 23 февраля – «Виноградник»

В Орше 23 февраля состоится очередной католический «Виноградник» на тему «Не оглядываться назад».

Каждый любит вспоминать приятные моменты в своей истории. Но иногда этот взгляд в прошлое становится меланхолией, которая не позволяет идти вперед,–  такой будет тема размышлений, сообщает catholicnews.by.

Для людей издалека есть возможность ночлега. Запись обязателен, к 21 февраля по номеру +375 (29) 5004088 (о. Александр Жерносек МІС).

Источник: krynica.info

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