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18. 02. 2019

В Гудогае и Поставах пройдут реколлекции для девушек

В Гудогае католические монахини-кармелитки Младенца Иисуса проводят для девушек Дни молитвы, которые состоятся 22-24 февраля. Тема встречи – «Твоя жизнь в Божьих руках. Доверься Ему!».

С собой нужно иметь Библию. Для информации и записи обращаться по телефонам +375 (29) 525 53 30 — с. Магдалина, +375 (33) 390 36 89 — с. Алетея, catholic.by.

В Поставах с 29 по 31 марта 2019 года сестры Богоматери Милосердия организовывают реколлекции для девушек «Если бы ты знала дар Божий – встреча желаний».

Реколлекции проведут о. Эдуард Синкевич SCJ и сестры Богоматери Милосердия. Возраст участников: от 14 лет, адрес г. Поставы ул. Набережная, 6. Запись до 25 марта по номеру +375 (29) 216-14-32 с. Констанция.

Источник: krynica.info

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