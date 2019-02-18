В Карпатах спасли заблудившуюся туристку из Днепра

В Карпатах спасатели разыскали туристку из Днепра, которая заблудилась в горах – ее не могли найти почти сутки. На поиски женщины были направлены 37 человек, семь единиц техники и вертолет Ми-8.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области, женщина была найдена в урочище Куртацкое. Женщина находится в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждается.

Информация об исчезновении 35-летней жительницы Днепра, которая отдыхала на одной из турбаз в селе Пилипец, поступила вечером 16 февраля.

Ранее в Карпатах нашли заблудившегося лыжника из Германии.

В Карпатах нашли мертвого туриста

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Источник: korrespondent.net