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18. 02. 2019

В ОБСЕ обеспокоены ростом национализма в Украине

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак во время встречи в воскресенье, 17 февраля, в Брюсселе с главой украинского МИД Павлом Климкиным заявил, что словацкая общественность обеспокоена ростом национализма в Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры, сообщил пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел, передает РИА Новости.

"В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма в Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры. Министры договорились, что этой теме должны уделить совместное внимание историки из обеих стран", - сказал Гандел.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО в Украине несет меньшую угрозу, чем "отмороженные нацмены с ружьем". 

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Источник: korrespondent.net

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