В Амстердаме хотят реформировать квартал Красных фонарей

Власти Амстердама больше не хотят, чтобы "жрицы любви" были туристической достопримечательностью, и решились на реформирование квартала Красных фонарей, сообщает АТОР.

Мэр Амстердама Фемке Халсема призвала к изменениям в популярном районе Красных фонарей. По ее мнению, превращение проституции в туристическую достопримечательность является "унизительным" и "недопустимым".

В интервью местным СМИ мэр заявила, что она хотела бы рассмотреть все варианты реформирования района, чтобы в любом случае изменить нынешний статус-кво.

По ее словам, обстоятельства, при которых работницы секс-индустрии должны выполнять свою работу, ухудшились. Растущее число туристов, посещающих "квартал любви", не только мешает "дамам полусвета" предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность.

Как подчеркнула Фемке Халсема, амстердамская традиция открытой проституции "все больше связана с унижением женщин со стороны больших групп туристов".

По мнению активистов, эксплуатация секс-работников в Амстердаме зашла слишком далеко, и независимо от точки зрения на секс-бизнес, "нынешняя ситуация не может быть оправдана". Теперь нидерландские политики открыто призвали власти города запреть публичную проституцию. "Этот цирк, этот общественный "мясной рынок" унизителен", - заявили в межпартийной группе.

Ранее в Амстердаме открылся первый в Европе музей проституции.

В Амстердаме ввели ограничения в квартале Красных фонарей

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Источник: korrespondent.net