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18. 02. 2019

Шесть человек погибли при стрельбе в Мексике

Пятеро мужчин и одна женщина погибли в результате стрельбы, еще трое получили ранения. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков в ночь на воскресенье, 17 февраля, в неблагополучном пригороде мексиканской столицы Истапалапе, сообщает газета El Universal.

По данным издания, инцидент произошел в районе Лос-Рейес-Кулуакан.

Предварительно известно, что группа молодых людей распивала алкоголь, когда к ним подъехала машина, откуда вышли четыре человека. Они открыли огонь, а затем скрылись. По факту массового убийства местная прокуратура организовала расследование.

Ранее в ходе археологических раскопок в районе Тлалпан на юге в столицы Мексики было обнаружено десять человеческих скелетов, уложенных по спирали.

Напомним, одно из крупнейших захоронений было найдено в Мексике в 2015 году. Тогда на ранчо в городке Салинас-Виктория нашли около 31 тыс. фрагментов человеческих тел. Как предполагала власть, это массовое захоронение жертв наркокартелей.

А в 2016 году останки свыше 600 человек были найдены в тайном захоронении в мексиканском штате Коауила.

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В Мексике в тайных захоронениях нашли почти 70 тел

Источник: korrespondent.net

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