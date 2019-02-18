Итоги 17.02: Рейды на Донбассе, итоги Мюнхена

Климкин подвел итоги Мюнхенской конференции

Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, по завершению Мюнхенской конференции по вопросам безопасности написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции много мыслей. В общем оптимистичных, но иногда, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности", - пишет министр.

На соборе в Солсбери появился флаг России

Неизвестные повесили российский флаг на Солсберийском соборе в Англии, то заметили местные жители и распространили информацию в социальных сетях.



Флаг убрали сразу, как только его заметили.

В Украине появится новый международный аэропорт

Осенью 2019 года в аэропорту Белой Церкви планируется открытие международного пункта пропуска, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.



По его словам, развитие регионального аэропорта Белая Церковь и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом.

Лавров пожалел американцев из-за санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, которые "еще не поняли бесполезность санкций".



"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1, комментируя подготовку США очередного пакета санкций в отношении России.

Полиция провела рейды в Донецкой области

Сотрудники полиции провели оперативно-профилактические рейды в Мариуполе, Сартане и Гнутово Донецкой области. Были задержаны шесть человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в воскресенье, 17 февраля.

Отмечается, что рейды проводились с целью обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков, установлению лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, и стабилизации криминогенной ситуации.

Состояние Сергея Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом Новичок, ухудшилось, сообщает The Sunday Times.



По информации источников издания, 67-летний Сергей Скрипаль находится под наблюдением врачей. Медики опасаются, что он вряд ли когда-либо полностью восстановится после отравления Новичком, поражающим нервную систему.

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Источник: korrespondent.net