Лента RSS
Подписаться на ленту
18 февраля 2019, понедельник, 08:58
+2°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
18. 02. 2019

В Папуа-Новой Гвинее зафиксировано мощное землетрясение

В Папуа-Новой Гвинеи в понедельник, 18 февраля, произошло землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера в 47 км к юго-западу от города Наматанаи. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Указано, что эпицентр толчков находился в точке с координатами 3,3852 градуса южной широты и 152,1089 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 367,93 км.

На данный момент информации о пострадавших в результате землетрясения нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле Камчатки.

Перед этим мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Имея хоть одну кастрюлю со вставленной в ручку пробкой, ты сохраняешь традиции предков и отдаёшь дань их мудрости.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.