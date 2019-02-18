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18. 02. 2019

В США произошла стрельба: один погибший, пять раненых

В США пять человек пострадали и один человек погиб при инциденте со стрельбой в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом сообщил местный портал Nola.

Указано, что все пятеро были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Отмечается, что один из пострадавших - 17-летний подросток.

Кроме того, погибшим оказался сам нападающий, которого в итоге застрелила полиция.

О причинах инцидента не сообщается. Полиция проводит расследование происшествия.

Ранее в американском городе Клинтон в штате Миссисипи неизвестный мужчина взял в заложники нескольких человек, четверо из них погибли.

Также сообщалось, что на предприятии Henry Pratt американского города Аврора, штат Иллинойс, произошла стрельба. Тогда погибли по меньшей мере пять человек.

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Источник: korrespondent.net

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